Губернатор Беглов: Санкт-Петербург поможет восстановить Мариуполь и заново построить драмтеатр
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербург помогает заново отстроить драмтеатр и отремонтировать филармонию в Мариуполе, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Ранее в субботу Беглов рассказал, что принял участие в открытии памятника Александру Невскому в Мариуполе.
"Петербуржцы и жители Мариуполя едины, мы вместе восстанавливаем город, который в наше время стал символом стойкости и мужества. Мы пообщались с жителями, со школьниками, сделали подарки городу-побратиму", — отметил он.
Также, по словам Беглова, одним из подарков ко Дню Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана. В планах — детский фонтан, сконструированный по примеру петергофских шутих, который Петербург также подарит городу-побратиму.
"Петербург помогает также заново отстроить Драматический театр и отремонтировать филармонию", — говорится в сообщении.
Кроме того, по мере открытия этих площадок петербургские творческие коллективы организуют гастроли в Мариуполе, а музеи будут проводить выездные выставки.
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов.
https://1prime.ru/News/20220917/838153017.html