С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербург помогает заново отстроить драмтеатр и отремонтировать филармонию в Мариуполе, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ранее в субботу Беглов рассказал, что принял участие в открытии памятника Александру Невскому в Мариуполе. В Мариуполе начали строить жилые районы

"Петербуржцы и жители Мариуполя едины, мы вместе восстанавливаем город, который в наше время стал символом стойкости и мужества. Мы пообщались с жителями, со школьниками, сделали подарки городу-побратиму", — отметил он.

Также, по словам Беглова, одним из подарков ко Дню Мариуполя стало возрождение большого городского фонтана. В планах — детский фонтан, сконструированный по примеру петергофских шутих, который Петербург также подарит городу-побратиму.

"Петербург помогает также заново отстроить Драматический театр и отремонтировать филармонию", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мере открытия этих площадок петербургские творческие коллективы организуют гастроли в Мариуполе, а музеи будут проводить выездные выставки.

Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов.