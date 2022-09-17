АФИНЫ, 17 сен — ПРАЙМ. Лидер греческой оппозиции, председатель партии СИРИЗА и бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас во время своего программного выступления на 86-й Международной выставке в Салониках осудил отправку Грецией оружия на Украину. В Греции признали, что не намерены менять стратегию антироссийских санкций

В пятницу Министерство обороны Греции сообщило, что направит на Украину 40 бронированных машин пехоты БМП-1, а взамен получит столько же немецких бронемашин.

"Мы, "СИРИЗА", здесь, чтобы в очередной раз обновить место нашей страны на международной геополитической сцене. Не как передовой и небезопасный аванпост Запада, не как страна, которая отправляет оружие на Украину и становится стороной кризиса, но как сила мира и стабильности. Мост, а не аванпост", — заявил Ципрас в своем выступлении, которое транслировал государственный телеканал ΕΡΤ.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Международная выставка в Салониках (TIF) проходит с 10 по 18 сентября в Международном выставочном центре Салоник. В 86-й TIF принимают участие около 1500 экспонентов из 19 стран, 46 торговых палат со всей страны с 320 предприятиями, а страной-почетным гостем выставки в этом году являются Объединенные Арабские Эмираты.