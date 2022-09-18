МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Подача тепла в жилые дома Москвы начинается в воскресенье, процедура займет несколько дней. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно стартовал отопительный сезон, отопление начали включать по заявкам администраций социальных объектов — школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений.

В воскресенье с учетом погодных условий начинается пуск тепла в жилые дома, при этом отопление не включат одномоментно во всех зданиях, процедура займет несколько дней. На следующей неделе тепло придет также на промышленные и торговые объекты.

По регламенту, решение о начале отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов.

В 2021 году отопительный сезон в столице стартовал уже 13 сентября. В этом году резкое похолодание в Москве случилось уже с первым календарным осенним днем.