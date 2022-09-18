МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Правительство одобрило проект о наделении Минприроды правом принимать порядок добычи полезных ископаемых и компонентов из отходов недропользования, сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — следует из сообщения. Глава Минприроды заявил, что в России достаточно ресурсов нефти и газа

Уточняется, что проектом постановления Минприроды России наделяется полномочиями по принятию порядка добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования и порядка использования отходов недропользования.