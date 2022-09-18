Минприроды получит право принимать порядок добычи полезных ископаемых
Правительство одобрило проект о наделении Минприроды правом принимать порядок добычи ископаемых
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Правительство одобрило проект о наделении Минприроды правом принимать порядок добычи полезных ископаемых и компонентов из отходов недропользования, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — следует из сообщения.
Уточняется, что проектом постановления Минприроды России наделяется полномочиями по принятию порядка добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из отходов недропользования и порядка использования отходов недропользования.
https://1prime.ru/News/20220918/838155688.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.