Доход Суэцкого канала от роста пошлин вырастет на сотни миллионов долларов
Прибыль Суэцкого канала от повышения транзитных пошлин вырастет на 700 миллионов долларов
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ДОХА, 18 сен — ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала от повышения транзитных пошлин для судов вырастут примерно на 700 миллионов долларов в год, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа.
Ранее он объявил, что Суэцкий канал увеличивает транзитные тарифы для всех типов проходящих через водную артерию судов на 15% с января 2023 года. При этом оговаривается, что для сухогрузов и туристических судов рост тарифов составит 10%.
"Мы ожидаем роста доходов около 700 миллионов долларов ежегодно после увеличения пошлин на транзит", — заявил Рабиа в интервью телеканалу CNBC.
Администрация канала обосновала рост пошлин изменениями на рынке морских перевозок, включая рекордный рост суточной стоимости аренды судов большинства типов, повышение цен на нефть и газ, превысившую 8% мировую инфляцию и ряд других факторов.
1 марта 2022 года Суэцкий канал уже увеличивал транзитные пошлины для судов различного типа на 5-10%. В мае и июне были зарегистрированы максимальные месячные показатели прибыли. Доходы Суэцкого канала за 2021-2022 финансовый год достигли абсолютного рекорда, составив 7 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/News/20220918/838156033.html
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