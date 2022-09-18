ДОХА, 18 сен — ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала от повышения транзитных пошлин для судов вырастут примерно на 700 миллионов долларов в год, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа. Суэцкий канал увеличит транзитные тарифы со следующего года

Ранее он объявил, что Суэцкий канал увеличивает транзитные тарифы для всех типов проходящих через водную артерию судов на 15% с января 2023 года. При этом оговаривается, что для сухогрузов и туристических судов рост тарифов составит 10%.

"Мы ожидаем роста доходов около 700 миллионов долларов ежегодно после увеличения пошлин на транзит", — заявил Рабиа в интервью телеканалу CNBC.

Администрация канала обосновала рост пошлин изменениями на рынке морских перевозок, включая рекордный рост суточной стоимости аренды судов большинства типов, повышение цен на нефть и газ, превысившую 8% мировую инфляцию и ряд других факторов.

1 марта 2022 года Суэцкий канал уже увеличивал транзитные пошлины для судов различного типа на 5-10%. В мае и июне были зарегистрированы максимальные месячные показатели прибыли. Доходы Суэцкого канала за 2021-2022 финансовый год достигли абсолютного рекорда, составив 7 миллиардов долларов.