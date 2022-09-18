МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и ее ирландский коллега Михол Мартин считают, что ЕС и Британия могут прийти к согласию по Североирландскому протоколу, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE. Британия и ЕС достигли договоренности по статусу Северной Ирландии

По данным компании, премьеры Британии и Ирландии встретились в воскресенье на Даунинг-стрит. В ходе встречи они обсудили "важность и глубину" отношений между двумя странами, а также необходимость единства в решении глобальных вопросов.

"Оба согласились с тем, что у ЕС и Великобритании есть возможность прийти к согласованному решению вопросов, связанных с Протоколом по Северной Ирландии", — заявила телекомпания.

Однако отмечается, что визит Мартина в канцелярию британского премьера не был объявлен двусторонней встречей и после него не был опубликован официальный пресс-релиз.

В марте Еврокомиссия сообщала о начале процедуры разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit. Сообщалось, что ЕК направила Соединенному Королевству письмо с официальным уведомлением о нарушении основных положений Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с Соглашением о выходе из ЕС.

Великобритания объявила о продлении до октября срока действия упрощенного режима проверок товаров британских супермаркетов и других компаний, ведущих торговую деятельность в Северной Ирландии. Этим остался недоволен ЕС, поскольку, согласно североирландскому протоколу, регион остается в составе единого рынка товаров, а, следовательно, товары, прибывающие из Великобритании, должны проходить европейские процедуры контроля. Британия аргументирует свое решение желанием не допустить появления в североирландских продовольственных магазинах пустых полок.

Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период в процессе выхода страны из организации. В связи с этим между сторонами начал действовать, однако в предварительном формате, договор о торговле и сотрудничестве.