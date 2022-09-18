ПАРИЖ, 18 сен — ПРАЙМ. Франция совершила геополитическую ошибку, решив вводить санкции против России, заявила лидер партийной фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Ле Пен признала, что санкции не смогли поставить Россию на колени

"(Правительство Франции совершило) геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за войны на Украине, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она в своем выступлении на съезде партии.

По словам Ле Пен, политика Евросоюза превращается из федеральной в имперскую и уже не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.