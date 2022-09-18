Ле Пен назвала антироссийские санкции геополитической ошибкой
Ле Пен заявила, что решение Франции ввести антироссийские санкции является геополитической ошибкой
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ПАРИЖ, 18 сен — ПРАЙМ. Франция совершила геополитическую ошибку, решив вводить санкции против России, заявила лидер партийной фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"(Правительство Франции совершило) геополитическую ошибку, введя вместе в Евросоюзом, который находится в состоянии истерии из-за войны на Украине, неуместные и необдуманные санкции", — сказала она в своем выступлении на съезде партии.
По словам Ле Пен, политика Евросоюза превращается из федеральной в имперскую и уже не направлена на продвижение мира и сотрудничества в регионе.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/News/20220918/838156419.html
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