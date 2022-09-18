Конгресс США получил первую партию документов финансовой отчетности Трампа от аудиторской компании
ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США получил первую партию документов финансовой отчетности от аудиторской компании Mazars, касающихся периода деятельности Дональда Трампа на посту президента страны, заявила председатель комитета Кэролин Мэлони.
"Комитет начал получать документы от компании Mazars и ожидает получить больше", — сообщила Мэлони телеканалу CNN.
В то же время, она не уточнила, какие именно документы получили конгрессмены.
По словам Мэлонт, "эти документы необходимы комитету для расследования неправомерных действий и конфликтов интересов со стороны бывшего президента Трампа".
Члены комитета по надзору и реформам несколько лет добивались, чтобы Трамп предоставил свои налоговые декларации и финансовые отчетности. Однако бывший президент под разными предлогами отказывался это делать, в том числе подчеркивая, что в отношении принадлежащих ему компаний регулярно проводятся проверки.
Ранее в сентябре газета Washington Post сообщала, что подразделение Mazars в США самостоятельно определит, какие из запрошенных законодателями документов передать Конгрессу, согласно результатам сделки между комитетом и юристами Трампа.
https://1prime.ru/News/20220918/838156513.html