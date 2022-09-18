ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Комитет по надзору и реформам палаты представителей конгресса США получил первую партию документов финансовой отчетности от аудиторской компании Mazars, касающихся периода деятельности Дональда Трампа на посту президента страны, заявила председатель комитета Кэролин Мэлони. СМИ: Трамп выплатил штраф в 110 тысяч долларов за "неуважение к суду"

"Комитет начал получать документы от компании Mazars и ожидает получить больше", — сообщила Мэлони телеканалу CNN.

В то же время, она не уточнила, какие именно документы получили конгрессмены.

По словам Мэлонт, "эти документы необходимы комитету для расследования неправомерных действий и конфликтов интересов со стороны бывшего президента Трампа".

Члены комитета по надзору и реформам несколько лет добивались, чтобы Трамп предоставил свои налоговые декларации и финансовые отчетности. Однако бывший президент под разными предлогами отказывался это делать, в том числе подчеркивая, что в отношении принадлежащих ему компаний регулярно проводятся проверки.

Ранее в сентябре газета Washington Post сообщала, что подразделение Mazars в США самостоятельно определит, какие из запрошенных законодателями документов передать Конгрессу, согласно результатам сделки между комитетом и юристами Трампа.