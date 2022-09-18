МИНСК, 18 сен — ПРАЙМ. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов заявил, что с начала спецоперации на Украине там застряли более семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус на данны момент непонятен, а украинская сторона не идет на контакт по этой теме. Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

"Сейчас вагоны имеют непонятный статус. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И, вероятнее всего, вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят", — уточнил Морозов в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По его словам, "на 24 февраля в Украине осталось белорусских всех вагонов, не только Белорусской железной дороги, но и предприятий, больше 7 тысяч вагонов". "Плюс там остались вагоны российских собственников, литовских, латвийских, эстонских. На украинской стороне осталось три грузовых локомотива, соответственно, на тот момент остались наши локомотивные бригады. На белорусской стороне мы имеем порядка 500 украинских вагонов. Но они все подконтрольные, не конфискованы, мы их видим. Они сейчас находятся на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И два украинских локомотива", — продолжил начальник Белорусской желдороги.

Он также подчеркнул, что на первом этапе стояла задача вернуть людей. "Фактически в течение месяца мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов, работников Калинковичского локомотивного депо, Лунинецкого локомотивного депо. И, соответственно, вернуть украинских железнодорожников тоже на родину", — сказал Морозов.

При этом он обратил внимание, что "вагоны были и с продуктами нефтепереработки, химическими удобрениями, строительными и продовольственными грузами – вся номенклатура, чем торговали с Украиной на тот момент, все вагоны были заняты этими грузами".

По словам Морозова, число застрявших на Украине белорусских вагонов – "серьезная цифра". "Это республиканская государственная собственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. Пять тысяч (вагонов – ред.) для Белорусской железной дороги – это почти 900 миллионов белорусских рублей (более 355 миллионов долларов). Эта информация обсуждалась на уровне главы государства. Эти вагоны нам нужны… для обеспечения потребности в перевозках", — констатировал он.