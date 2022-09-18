ПРАГА, 18 сен — ПРАЙМ. После выхода в начале сентября из состава правящей коалиции партии "Свобода и солидарность" граждане Словакии не верят в длительное существование оставшейся части коалиции из трех либеральных партий и считают, что лучшим выходом из ситуации будут внеочередные парламентские выборы, за это выступает 61% словаков, принявших участие в опросе агентства IPSOS по заказу телеканала ТА3. Словакия обеспечила себя газом на всю следующую зиму

На фоне длительных разногласий в рядах правящей либеральной коалиции вице-премьер и лидер партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил о выходе его партии из состава коалиции и, соответственно, всех четырех министров от этой партии из состава правительства. В результате в коалиции остались три партии — "Обычные люди и независимые личности", "Мы — семья" и "За людей", которые теперь представляют правительство меньшинства.

"Согласно опросу, 11% респондентов уверено, что трехпартийный кабмин выдержит не более одного месяца, 43% считают, что он не "доживет" до конца 2022 года, по мнению 19% опрошенных правительство не просуществует до лета 2023 года и 14% — что оно проработает полный срок до весны 2024 года, когда должны быть проведены очередные выборы в парламент. Остальные респонденты не имеют своего мнения на сей счет. Одновременно 61% опрошенных заявили, что наилучшим выходом из создавшейся ситуации будет проведение в ближайшее время внеочередных выборов в парламент", — сообщается в комментарии телеканала ТА3 к результатам опроса.

При этом 39% респондентов приветствовало бы создание президентом республики Зузаной Чапутовой временного "кабмина профессионалов", который проработал бы до внеочередных или даже очередных выборов в парламент.

Ранее проведенные другими агентствами опросы общественного мнения показали, что в настоящее время наибольшее число избирателей готовы оказать на выборах поддержку двум оппозиционным партиям, созданным в результате разделения одной социал-демократической партии, "Голос — социальная демократия" и "Курс — социальная демократия".

Опрос был проведен агентством IPSOS 13-15 сентября, в нем участвовали 1,05 тысячи человек, имеющих разный уровень образования и социального положения, различное вероисповедание, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях Словакии. Данные о допустимых при проведении опроса погрешностях не сообщаются.