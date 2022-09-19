МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в текущий понедельник возобновляет торги паями паевых инвестфондов (ПИФов) на вечерней сессии, следует из сообщения торговой площадки. Курс рубля на Московской бирже прибавил к доллару в ходе старта торгов

"Московская биржа возобновляет 19 сентября 2022 года торги паевыми инвестиционными фондами на вечерней торговой сессии. Будут возобновлены торги 13 фондами пяти управляющих компаний, из них 12 – биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и один – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры", — говорится в сообщении.

Московская биржа также планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.

Проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи было возобновлено 12 сентября. Всего торги там продолжаются 14 часов – с 9.50 до 23.50 по московскому времени, вечерняя торговая сессия проводится в период с 19.00 до 23.50 по московскому времени. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из индекса Мосбиржи.