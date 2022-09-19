Московская биржа 19 сентября возобновит торги паями инвестфондов
Московская биржа 19 сентября возобновит торги ПИФами на вечерней сессии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в текущий понедельник возобновляет торги паями паевых инвестфондов (ПИФов) на вечерней сессии, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа возобновляет 19 сентября 2022 года торги паевыми инвестиционными фондами на вечерней торговой сессии. Будут возобновлены торги 13 фондами пяти управляющих компаний, из них 12 – биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и один – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры", — говорится в сообщении.
Московская биржа также планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.
Проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи было возобновлено 12 сентября. Всего торги там продолжаются 14 часов – с 9.50 до 23.50 по московскому времени, вечерняя торговая сессия проводится в период с 19.00 до 23.50 по московскому времени. На первом этапе на вечерних торгах на рынке акций стали доступны 46 инструментов, в том числе бумаги из индекса Мосбиржи.
https://1prime.ru/News/20220919/838165406.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.