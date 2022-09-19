МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Германия столкнулась с резким ростом риска детской нищеты, ее уровень достиг максимальных с 2015 года 20,8 процента, передает Augsburger Allgemeine Zeitung. В бундестаге считают, что Германии грозит волна банкротств

"Детская бедность в Германии уже много лет остается на уровне 20%. Иногда он (показатель — ред.) чуть падает, но в настоящее время он подрос", — сообщает издание, ссылаясь на ответ минтруда ФРГ на соответствующий запрос парламентской фракции "Левые".

Считается, что на грани нищеты находятся дети из семей, доход которых не превышает 60% от медианного дохода всего населения.

Так, в 2020 году показатель составлял 20,4 процента, а в прошлом году вырос до 20,8 процента, говорится в материалах.

Как объяснил газете лидер парламентской группы Дитмар Барч, риск детской бедности увеличивается на фоне роста инфляции и скачка цен на топливо. По его мнению, правительству ФРГ необходимо включить "базовую защиту детей от бедности" в третий пакет помощи населению, поскольку запланированного повышения детского пособия на 18 евро "явно недостаточно".