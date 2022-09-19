КАЛИНИНГРАД, 19 сен — ПРАЙМ. В очереди на российско-литовской границе в пункте пропуска в Чернышевском Калининградской области выезда ожидают 110 грузовиков, на въезд очередей нет, сообщила пресс-служба региональной таможни. В Литве признали оплату транзита грузов в Калининград законной

"По данным на 9.00 19 сентября, сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское за сутки оформили 248 грузовиков, следовавших на территорию Калининградской области, и 208 грузовиков, выезжающих за ее пределы. Выезда из Российской Федерации ожидает 110 транспортных средств, на въезд очереди отсутствуют", — сообщили в ведомстве.

Проблема с пропуском калининградских грузовиков в Литву обострилась ещё весной. Калининградские дальнобойщики жаловались, что стоять в очереди приходилось по несколько дней. В начале мая на российско-литовской границе на въезд в РФ скапливалось более 500 большегрузов. В августе региональная таможня информировала об отсутствии очередей в обоих направлениях. Снова очереди возникли в сентябре. Так, сообщалось, что 16 сентября выезда из Калининградской области ожидали 60 грузовиков, въезда в регион — 9 транспортных средств.