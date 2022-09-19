СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. Продукты питания не планируется включать в перечень параллельного импорта, дефицита в них точно нет, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту, заявил Мантуров

"По продуктам питания у нас дефицита точно нет", — сказал он, отвечая на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта, уточнив, что обсуждений этого вопроса нет.

Министр также добавил, что специальное обозначение для товаров, ввезенных в Россию по параллельному импорту, не планируется.

"Я бы не стал этого делать, потому что если мы говорим о качестве, то контролем качества подвергается таким же абсолютно, как и традиционный импорт или производство внутри страны. Если номенклатура подходит под маркировку — маркировка распространяется и на параллельный импорт в том числе", — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости специального обозначения для товаров, ввезенных по параллельному импорту.

В июне Минпромторг рассматривал возможность введения специальной отметки на маркетплейсах для товаров, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта.