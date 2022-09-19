МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Многие зарубежные игровые студии готовы продавать свою продукцию российским клиентам и, так как платформа Steam ограничивает такую возможность, могут выйти на российскую VK Play, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Компания VK создает аналог платформ Steam и Epic Games для России и СНГ

Ранее в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что VK ведет переговоры с рядом игровых студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ.

"Я думаю, что без проблем на эту платформу могут выйти и разные зарубежные компании. Дело в том, что в том же Steam далеко не все компании хлопнули дверью и запретили россиянам скачивать свои игры. Очень много студий особенно небольших, особенно не из Европы и не из Америки, которые заняли нейтральную позицию в текущей ситуации и не делали никаких политических заявлений, и их игры легко можно купить в Steam, но Steam как платформа усложнил их приобретение", — сказал Кузьменко.

Разработчик онлайн-магазина Steam, компания Valve, 2 марта отключила для российских пользователей основные способы оплаты, среди которых оплата картами Visa, Mastercard и "Мир".