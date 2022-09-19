МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" планирует до конца года в пилотном режиме запустить доставку еды из кафе и ресторанов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. "СберМаркет" оценил уровень продаж российской косметики в 2022 году

"Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве с различными компаниями. До конца года планируем тестовый запуск доставки из ресторанов и кафе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения пилота компания планирует оценить его эффективность и принять решение о дальнейшем развитии проекта.

В конце августа "Яндекс" и VK объявили о ряде сделок, в результате которых сервис доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который входил в совместное предприятие VK и "Сбера", перешел в собственность "Яндекса". А "Сберу" из этого СП отошел сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат".

Гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков сообщал, комментируя сделку, что "Яндекс", объединив активы "Яндекс Лавки", "Яндекс Еды" и Delivery Club, выйдет на третье место рейтинга e-grocery, при этом "Сбер" существенно усилит свои лидирующие позиции, поскольку, полноценно владея "Сбермаркетом" и "Самокатом", он почти вдвое превзойдет оборот "Вкусвилла", который сегодня является вторым по размерам игроком. "Сбермаркет", по оценке INFOLine, по итогам второго квартала занимал первое место с оборотом e-grocery в 21,2 миллиарда рублей.