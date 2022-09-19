"Р-фарм" приостановила производство вакцины AstraZeneca на экспорт
"Р-фарм" приостановила производство вакцины AstraZeneca для экспорта из-за отсутствия спроса
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СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. "Р-фарм" приостановила производство для экспортных целей вакцины против COVID-19 AstraZeneca из-за отсутствия спроса на неё, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Василий Игнатьев в кулуарах форума "Биотехмед".
"Пока нет спроса, мы не производим. Если появится, готовы произвести", — сказал Игнатьев.
"Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса "Р-Кови" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей в сентябре 2021 года.
В марте 2022 года компания подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины "Р-Кови".
https://1prime.ru/News/20220919/838168614.html
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