СОЧИ, 19 сен — ПРАЙМ. "Р-фарм" приостановила производство для экспортных целей вакцины против COVID-19 AstraZeneca из-за отсутствия спроса на неё, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Василий Игнатьев в кулуарах форума "Биотехмед". Pfizer и Sanofi отказались продавать вакцины России по старым ценам

"Пока нет спроса, мы не производим. Если появится, готовы произвести", — сказал Игнатьев.

"Р-Фарм" начала производство вакцины против коронавируса "Р-Кови" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca для экспортных целей в сентябре 2021 года.

В марте 2022 года компания подала в Минздрав России заявку на регистрацию лицензионной версии вакцины "Р-Кови".