МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российская "дочка" нидерландского пивоваренного концерна Heineken — ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" ("ОПХ") — может начать выпуск новой линейки безалкогольных газированных напитков, следует из данных единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации. Heineken прекращает экспортировать пиво в Россию

Согласно реестру, ООО "ОПХ" в июле-августе зарегистрировала декларации о соответствии в отношении нескольких наименований безалкогольных ароматизированных среднегазированных напитков — "Роял Кола Зеро", "Роял Кола Ориджинал", "Тони Лемони Лимон" и "Тони Лемони Оранж". Срок действия каждой из деклараций — три года.

Продукция предполагается в серийный выпуск: низкокалорийный "Роял Кола Зеро" — на производственной площадке в Санкт-Петербурге, остальных трех торговых марок — на площадке в Хабаровске.

В компании не стали комментировать планы по запуску новой линейки напитков.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет около 82 тысяч человек. Компания 28 марта объявила, что уходит с российского рынка, а свой бизнес в стране передаст новому владельцу из РФ.