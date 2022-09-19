МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Медь — основной металл, используемый для структурных изменений в мировых энергетических системах по всей планете, вследствие чего мир может испытать его нехватку к 2035 году, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Удоканская медь" поделилась планами по выходу на рынки Азии

"Прогнозы относительно возможного дефицита меди относятся не к текущей ситуации, а к более отдаленным периодам – к 2030-му или даже к 2035 году. В настоящее время на рынке нет угрожающего дефицита, а цены на медь снизились более чем на 20% относительно мартовских уровней", — сказал Калачев. По состоянию на 18.26 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex торгуется на уровне 3,5 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

Он отметил, что в первом полугодии текущего года мировое потребление меди выросло в годовом исчислении на 2,7% до 12,758 миллиона тонн. "Видимый дефицит металла на рынке (также за первое полугодие 2022 года — ред.) составил всего около 72 тысяч тонн. Для сравнения – годом ранее он составлял примерно 130 тысяч тонн", — добавил эксперт.

В 2030 году во всем мире планируется заложить основу для перехода к возобновляемым источникам энергии, что потребует в разы больше ресурсов, чем потребляется сейчас, так как медь является основным электротехническим металлом, напомнил Калачев. "В этот период потребуются большие новые объемы первичной меди, впоследствии будет увеличиваться доля вторичной переработки", — пояснил эксперт.

По его словам, в ближайшие годы могут быть реализованны масштабные проекты по добыче меди. В частности, компания Barrick Gold намерена реализовать проект Reko Diq в Пакистане, компания Alcantara Group на Филиппинах планирует разрабатывать проект Tampakan, а компания Seabridge Gold рассчитывает запустить в Канаде проект KSM.

Эксперт добавил, что на территории РФ планируется запустить масштабный проект по освоению месторождения Удокан, реализуемый компанией "Удоканская медь". "Его первая очередь после 2023 года будет производить 135 тысяч тонн меди в год, а после реализации второй и третьей очереди его мощность может дойти до 450 тысяч тонн. Если эти планы будут выполнены, "Удоканская медь" обгонит по производству меди российского лидера "Норникель", который в прошлом году произвел 406,8 тысячи тонн", — подытожил Калачев.