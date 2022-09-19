МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новой перевозочной компании" (НПК) по МСФО за первое полугодие 2022 года составила 10,9 миллиарда рублей, увеличившись в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Чистая прибыль Globaltrans выросла в 2021 году на 24%

Выручка увеличилась в 1,9 раза, до 33,3 миллиарда рублей, валовая прибыль — в 6 раз и составила 15,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 13,6 миллиарда рублей, увеличившись в 12 раз.

Активы компании по состоянию на 30 июня 2022 года составили 64,2 миллиарда рублей, увеличившись на 8% относительно аналогичного периода 2021 года. Обязательства компании снизились на 17%, составив 28,4 миллиарда рублей.

"Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Группа Globaltrans контролирует 100% акций НПК.