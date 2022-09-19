ООН, 19 сен — ПРАЙМ. ООН надеется на продолжение отношений Китая и США в продуктивном ключе, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать недавние слова американского лидера Джо Байдена о "защите" Тайваня. Байден исчез из списка выступающих в ООН

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. Но он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака".

"Отношения между Китаем и США крайне важны для мирового прядка и надеемся, что они продолжатся в продуктивном ключе", — сказал Дюжаррик.