В ООН выразили надежду на продуктивное продолжение отношений Китая и США
В ООН выразили надежду на продуктивное продолжение отношений КНР и США после слов Байдена о Тайване
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ООН, 19 сен — ПРАЙМ. ООН надеется на продолжение отношений Китая и США в продуктивном ключе, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать недавние слова американского лидера Джо Байдена о "защите" Тайваня.
Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом. Но он подчеркнул, что США выступят на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с КНР, "в том случае, если будет беспрецедентная атака".
"Отношения между Китаем и США крайне важны для мирового прядка и надеемся, что они продолжатся в продуктивном ключе", — сказал Дюжаррик.
https://1prime.ru/News/20220919/838172191.html
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