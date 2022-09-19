МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена на золото слабо опускается в понедельник вечером, этот драгоценный металл торгуется на уровне около 1680 долларов за тройскую унцию, рынки находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Золото слабо снижается на фоне негативной статистики по инфляции в США

По состоянию на 20.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,55 доллара, или на 0,21%, до 1 679,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,09%, до 19,398 доллара за унцию.

В среду на этой неделе должно состояться заседание Федеральной резервной системы США. Инвесторы считают, что регулятор для борьбы с инфляцией повысит ставку рефинансирования пятый раз подряд. По данным CME Group, 84% аналитиков ожидают повышения сразу на 75 базисных пунктов.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС по ставке и к американской макростатистике в целом, так как это отражается на долларе. Чем выше курс доллара, тем недоступнее становится желтый металл для покупки в другой валюте — уменьшение спроса приводит к снижению цены.

"Накануне заседания ФРС ситуация для золота складывается очень "медвежья". Сейчас золото стабилизируется, поскольку давление продаж исчерпало себя, и, скорее всего, придется ждать решения Федрезерва", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик брокера Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).