Прием карт "Мир" в Турции будет зависеть от решения самих банков
Прием и обслуживание карт системы "Мир" в Турции будет зависеть от позиции банков страны
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Приём и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.
"Зарубежные партнёры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их приём и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", — заявили в системе.
Вместе с тем там напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.
https://1prime.ru/News/20220919/838172598.html
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