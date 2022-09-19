МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Приём и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы. Россия и Египет начали работу над возможностью использования карт "Мир"

Турецкие Ишбанк и Денизбанк в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

"Зарубежные партнёры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", их приём и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", — заявили в системе.

Вместе с тем там напомнили, что некоторые турецкие банки-эквайреры, обеспечивающие прием карт "Мир" на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков.