БРЮССЕЛЬ, 19 сен — ПРАЙМ. Большинство жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за энергию в ближайшие месяцы, свидетельствуют данные опроса, проведенного бельгийским изданием LeSoir, телеканалом RTL и компанией Ipsos. СМИ: Бельгия заморозила российские активы на 50 миллиардов евро

"64% бельгийцев опасаются, что не смогут оплачивать свои счета за энергию", — пишет LeSoir. Восемь опрошенных из десяти сообщили, что сократили потребление электричества, газа, топлива для отопления домов.

Кроме того, около 40% бельгийцев признали, что были вынуждены использовать свои накопления или даже одалживать средства для оплаты своих счетов.

При этом 37% не рассчитывают на власти любого уровня в решении энергетических проблем. Мнение остальных разделилось между руководством ЕС, федеральным правительством Бельгии и местными властями.

Каждый третий опрошенный житель Бельгии сообщил о сокращении расходов на здоровье из-за высоких цен на энергию. Опрос проводился с 7 по 13 сентября 2022 года. В нем приняли участие 2602 респондента 18 лет и старше. Максимальная погрешность составляет от 3,1% до 4% в зависимости от региона.

Опрос проводился до объявления новых мер по поддержке граждан, которые были опубликованы бельгийским правительством в минувшую пятницу. Новые меры должны позволить сэкономить до 200 евро наименее защищенным гражданам в ноябре и декабре. Местные СМИ уже раскритиковали эти меры как недостаточные.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.