Россия и Коморы подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
Россия и Коморские острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — ПРАЙМ. Россия и Коморские острова подписали в понедельник совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе.
С российской стороны подпись под документом поставил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских островов — постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи.
Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось уже более 30 государств. "Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным", — отметил Небензя.
https://1prime.ru/News/20220919/838172847.html
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