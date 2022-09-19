НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — ПРАЙМ. Россия и Коморские острова подписали в понедельник совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. США назвали Россию своим соперником в космосе

С российской стороны подпись под документом поставил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, со стороны Коморских островов — постпред при всемирной организации Иссимаил Шанфи.

Заявление подписано в рамках российской инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, к которой присоединилось уже более 30 государств. "Эти меры укрепляют доверие при сотрудничестве в космосе. Мы хотим, чтобы оно было мирным", — отметил Небензя.