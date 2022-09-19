ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — ПРАЙМ. Израиль считает возможным достижение соглашения по демаркации морской границы с Ливаном, отвечающее интересам обеих сторон, заявил пресс-секретарь главы правительства. США, Индия, Израиль и ОАЭ реализуют крупные совместные проекты в Индии

"Израиль считает возможным и необходимым достичь такого соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, которое бы отвечало интересам граждан обеих стран. Соглашение значительно поможет региональной стабильности", — сообщил пресс-секретаря главы правительства.

Он отметил, что "добыча газа на месторождении "Кариш" не связана с переговорами, буровая платформа начнет добывать газ без задержек, как только это станет возможным".

Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение "Кариш" своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.

В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс был остановлен. После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. В ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона отказалась обсуждать новые требования. Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.