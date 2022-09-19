РИМ, 19 сен — ПРАЙМ. Национальный союз потребителей Италии (Unc) выразил серьезную озабоченность в связи с существенным ростом цен на хлеб и хлебобулочные изделия, который, согласно опубликованным в понедельник данным европейского статистического агентства Евростат, составил в Италии в августе 13,5% в годовом исчислении. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

"Это очень тревожный рост, даже если учесть, что Италия находится лишь на 23-м месте среди 32 стран, данные о которых приняты во внимание", — заявил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона.

Согласно информации Евростат, в среднем в европейских странах (ЕС, Норвегии, Северной Македонии, Сербии и Швейцарии) за год цена на хлеб выросла на 18%, причем рекордный рост продемонстрировали Северная Македония (68%) и Венгрия (65,5%).

"Показатели Италии находятся ниже среднего уровня по Европе. В любом случае стоит напомнить, что цена сырья, то есть мягких сортов пшеницы, только на 10% влияет на конечную цену. Причем по данным Института услуг для агропродовольственного рынка (Ismea), лишь 3% итальянского импорта приходится на Украину и 1% на Россию. В конечном счете, основное влияние на цену хлеба в Италии оказало подорожание энергии", — заключил Дона.

В июне Unc обнародовал рейтинг 20 продовольственных товаров, цены на которые максимально выросли в Италии. Первую строчку в этом списке занимают все растительные масла за исключением оливкового, которые в годовом исчислении подорожали сразу более чем на 70%. На втором месте в рейтинге находится сливочное масло, цена на которое выросла на 23,3%, третье место заняли груши, подорожавшие на 22,9%.

В группу пищевых продуктов, цены на которые увеличились более чем на пятую часть, входят такие важные для средиземноморской диеты товары, как помидоры (20,6%) и макаронные изделия (20,5%). Еще дюжина основных продовольственных товаров подорожала более чем на 10%. В их числе – мука (18,7%), домашняя птица (13,8%), маргарин (12,8%), яйца (12,3%).