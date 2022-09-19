БУДАПЕШТ, 19 сен — ПРАЙМ. Переговоры Венгрии с ЕК завершились успешно, предложенные Будапештом меры устраняют опасения комиссии, поэтому сохраняется шанс на получение средств от ЕС, заявила в понедельник министр юстиции страны Юдит Варга. Венгрия намерена договориться с Еврокомиссией о доступе к финансированию

"Сложный, но конструктивный процесс переговоров между правительством Венгрии и Еврокомиссией, длившийся несколько месяцев, завершился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Еврокомиссия установила, что предложенные венгерским правительством меры устраняют опасения, которые заставили ЕК инициировать процедуру условности", — написала Варга в соцсетях.

По ее словам, "Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и, судя по решению комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не грозит".

"Если венгерское правительство выполнит свои обязательства, процедура условности будет завершена до конца года. В ближайшие недели и месяцы мы сосредоточимся на реализации и выполнении обязательств", — отметила она.

Еврокомиссия предложила в воскресенье Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС. Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции. У Совета ЕС теперь есть месяц, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. В исключительных случаях этот срок может быть продлен максимум на два месяца.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что правительство страны направило Еврокомиссии письменный ответ в связи с запущенным процессом проверки бюджетных условий в стране. Будапешт подготовил проект мер по решению всех проблем, которые мешают Венгрии получить финансирование из фондов Евросоюза. Правительство Венгрии заявило, что до 30 сентября внесет в парламент законопроект о создании до конца осени органа по противодействию коррупции и новой антикоррупционной группы из правительственных и неправительственных участников, что позволит Будапешту получить доступ к средствам из Фонда восстановления ЕС.