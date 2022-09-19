НАЛЬЧИК, 19 сен — ПРАЙМ. Ингушетия включена в пилотный проект по внедрению исламского банкинга, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Коммерсант": в России могут узаконить исламский банкинг без процентов

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия. По мнению Аксакова, эти регионы также стоит включить в эксперимент по исламскому банкингу, который может начаться в 2023 году.

"Хорошая новость для жителей республики! Ингушетию включили в пилотный проект по введению исламского банкинга в финансовую систему России. Перспектива привлечения исламской банковской системы в регионы нас сильно заинтересовала", — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Ингушетии самый низкий процент кредитования населения — в 2022 году прирост задолженности на одного жителя составил менее 10 тысяч рублей. По словам Калиматова, одна из причин этого – "банковские процентные ставки на займы, и другая деятельность, которые в исламе запрещены".

"Поэтому, считаю, что параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию. Чтобы попасть в число субъектов, где пройдет первая апробация модели исламской банковской системы, мы провели определенную работу на уровне Государственной думы и правительства РФ", — подчеркнул глава Ингушетии.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.