Названы главные темы выступления России на Генассамблее ООН
СМИ: главная тема России на Генассамблее ООН – порядок на основе международного права
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Главной темой 77-й сессии Генассамблеи ООН для России станет создание стабильности и мирового порядка на основе международного права, сообщил "Известиям" бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
По его словам, речь, в частности, пойдет "о недопустимости гибридной войны Соединенных Штатов и Запада на Украине, это будет главное".
Также он отметил, что российская сторона затронет проблемы региональных конфликтов и контроля над вооружениями, может поднять вопрос защиты прав русскоязычного населения в Европе и продвижения НАТО к границам России.
https://1prime.ru/News/20220920/838175696.html
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