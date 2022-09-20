МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Главной темой 77-й сессии Генассамблеи ООН для России станет создание стабильности и мирового порядка на основе международного права, сообщил "Известиям" бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. В ООН выразили надежду на продуктивное продолжение отношений Китая и США

По его словам, речь, в частности, пойдет "о недопустимости гибридной войны Соединенных Штатов и Запада на Украине, это будет главное".

Также он отметил, что российская сторона затронет проблемы региональных конфликтов и контроля над вооружениями, может поднять вопрос защиты прав русскоязычного населения в Европе и продвижения НАТО к границам России.