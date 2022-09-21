МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что "Россия должна выплатить Украине военные репарации". Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян

Всю свою речь, которая длилась около 28 минут, Дуда посвятил Украине.

"Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций", — сказал Дуда.

Говоря об Украине, польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии. "Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого", — сказал он.

"Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была в огромной части разрушена, потеряла шесть миллионов граждан, в том числе три миллиона граждан Польши еврейской национальности", — сказал Дуда.

По его словам, Польша "не перестанет предпринимать действия" с целью "привлечения России к ответственности за нарушение международного права".

Он также заявил, что Польша уже сотрудничает "с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

В то же время президент Польши призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна из Украины.

"Ключевыми остаются договоренности, подписанные Россией и Украиной с Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля текущего года. Целью этих актов является разблокирование морского пути для экспорта миллионов тонн украинского зерна через Черное море. Сейчас мы все должны стать на страже выполнения этих договоренностей и соблюдения обязательств их сторонами", — сказал Дуда.

"Тем более меня беспокоят все чаще появляющиеся заявления российской стороны, которые ставят под сомнения заключенные договоренности", — добавил он.

Также польский президент напомнил, что его страна помогает Украине вывозить зерно сухопутным путем. "Со своей стороны я хочу заверить, что Польша, как сосед Украины, вместе с партнерами из Европейского союза неустанно участвует в действиях, которые должны облегчить экспорт украинского зерна также сухопутным путем", — сказал он.

"Мы сделаем все, чтобы это зерно попало к нуждающимся, особенно в Африке, Азии, Южной Америке и везде, где оно необходимо", — заключил Дуда.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.