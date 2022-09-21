В Запорожской области заявили о разрыве отношений с Украиной
Член совета администрации Запорожской области Рогов заявил о полном разрыве отношений с Украиной
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Запорожскую область больше ничто не связывает с Украиной, регион разрывает отношения с ней, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как ее составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться", — сообщил он РИА Новости.
По словам Рогова, украинский период истории Запорожского края остался в прошлом, регион настроен на возвращение в состав России, уверенно движется по этому пути и не свернет с него. "Будущее Запорожской области — только в качестве субъекта Российской Федерации", — подчеркнул Рогов.
В понедельник администрация Запорожской области приняла решение провести референдум о вхождении в состав России. Референдумы также пройдут в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Предполагается, что они состоятся 23-27 сентября.
https://1prime.ru/News/20220921/838194585.html
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