Путин заявил о намерении западных стран ослабить и уничтожить Россию
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Западные страны хотят ослабить, расколоть и уничтожить Россию, подавить ее суверенные и самостоятельные центры развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — заявил он в своем обращении к россиянам.
По словам Путина, западные элиты пытаются закрепление свое господство, чтобы продолжать "грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности".
Глава государства подчеркнул, что Запад уже перешел все грани в своей антироссийской политике при этом запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы.