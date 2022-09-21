МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство и Министерство обороны в кратчайшие сроки определят правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

"Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик", — сообщил он в обращении к россиянам.

Глава государства подчеркнул, что статус добровольцев и ополченцев должен соответствовать тому, которым наделены кадровые военнослужащие российской армии. Это касается в том числе материального и медицинского обеспечения, а также соцгарантий, подчеркнул Путин.

Он потребовал уделить особое внимание снабжению добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением.