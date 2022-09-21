МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России, соответствующий документ опубликован пресс-служба Кремля. Путин заявил, что цели спецоперации остаются неизменными

"Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации", — заявил он в обращении к россиянам.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Главам регионов поручено оказать содействие в работе комиссариатов. Парламент также будет проинформирован о мерах по частичной мобилизации, отметил президент.

Он уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе. Они будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Путин поручил определить правовой статус добровольцев Донбасса

Согласно указу, увольнение в период частичной мобилизации будет возможно по возрасту, состоянию здоровья и приговору суда о лишении свободы. Контракты о прохождении военной службы продолжат действие до окончания частичной мобилизации, кроме случаев увольнения. Россияне, работающие в предприятиях оборонно-промышленного комплекса, получат право на отсрочку от призыва на военную службу.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.