2022-09-21T11:24:05+03:00

2022-09-21T11:24:05+03:00

2022-09-21T11:24:05+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220921/838197860.html

В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд для резервистов

Новости

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ОБОРОНЕ КАРТАПОЛОВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРАВО ВЫЕЗДА РЕЗЕРВИСТОВ В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРАЙМ, 21.09.2022

новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60