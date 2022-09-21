2022-09-21T11:24:05+03:00
2022-09-21T11:24:05+03:00
2022-09-21T11:24:05+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220921/838197860.html
В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд для резервистов
Новости
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ОБОРОНЕ КАРТАПОЛОВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРАВО ВЫЕЗДА РЕЗЕРВИСТОВ В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГЛАВА КОМИТЕТА ГД ПО ОБОРОНЕ КАРТАПОЛОВ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРАВО ВЫЕЗДА РЕЗЕРВИСТОВ В СВЯЗИ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО