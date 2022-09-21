МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности. Путин заявил, что для России ослабить свой суверенитет смертельно опасно

Глава государства в среду прибыл с визитом в Великий Новгород, где посетил праздничное мероприятие, посвященное юбилею зарождения Российской государственности.

"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога являются "колыбелью Руси, истоком российской цивилизации и государства, культуры, просвещения".

"Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена", — отметил глава государства.

По словам Путина, от этих мест началось объединение территорий "от Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма".