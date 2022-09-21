Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности в Великом Новгороде
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 1160-летием зарождения Российской государственности.
Глава государства в среду прибыл с визитом в Великий Новгород, где посетил праздничное мероприятие, посвященное юбилею зарождения Российской государственности.
"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем 1160 лет Российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой", — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога являются "колыбелью Руси, истоком российской цивилизации и государства, культуры, просвещения".
"Отсюда, с севера начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из варяг в греки. Создавалась Русь. Крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, фино-угорские, тюркские и другие племена", — отметил глава государства.
По словам Путина, от этих мест началось объединение территорий "от Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма".
https://1prime.ru/News/20220921/838206613.html