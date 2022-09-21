МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рыбопромысловые суда в рамках второго этапа инвестиционных квот нужно по возможности строить сериями, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Росрыболовство предложило запустить биржевую торговлю рыбой

"Нам нужно в будущем при распределении второго этапа квот переходить к возможности производства больших серий — есть малый тоннаж, средний тоннаж, крупный тоннаж… надо выбрать несколько проектов. Причем те проекты, которые у нас были реализованы, придется адаптировать под новое оборудование, и на базе их уже все-таки иметь серии для того, чтобы и строить в срок, и строить по той стоимости, которая устроит заказчика", — сказал Евтухов в ходе V Международного рыбопромышленного форума.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо такого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне новых санкций срок реализации проектов недавно был продлен на два года — до семи лет.

"По строительству было законтрактовано 117 рыбопромысловых судов, из них по квотам — 105. Десять мы сдали, 69 — на стапелях, остальные в процессе контрактации. В этом году еще девять планируем сдать. Но понятно, что сроки будут сдвинуты", — рассказал Евтухов.

"Мы со своей стороны будем требовать от верфей максимально быстрого исполнения обязательств, которые они взяли на себя, но все равно видим, что так или иначе это перепроектирование, это изменение сроков строительства, это увеличение стоимости судов", — добавил замминистра.

Он напомнил, что при проектировании судов в рамках первого этапа были задействованы иностранные компании: им зачастую отдавали предпочтение российские заказчики, так как хотели получить наиболее современное оборудование. В результате многое из такого оборудования оказалось из стран, которые ввели санкции в отношении России. Поэтому, по словам Евтухова, понадобится "какое-то время, чтобы его создать и в рамках необходимости перепроектирования поставить на российские рыбопромысловые суда".

Согласно законопроекту о втором этапе инвестквот, в 2023 году на инвестиционные цели предлагается выделить 20% общедопустимого улова минтая и сельди в Дальневосточном бассейне, распределив их поровну между строительством рыбоперерабатывающих комплексов и рыбопромыслового флота, а еще 4% дополнительно направить участникам первого этапа программы, строящим суда. Кроме того, предполагается изъять вторую половину квот на добычу крабов и всю квоту на добычу дальневосточных моллюсков.