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При обстреле рынка в Донецке погибли шесть человек
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В результате обстрела крытого рынка в центре Донецка погибли шесть человек, еще шесть пострадали, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей... ПРАЙМ, 22.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В результате обстрела крытого рынка в центре Донецка погибли шесть человек, еще шесть пострадали, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Данные будут уточняться.
Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела погибли минимум пять человек, а штаб территориальной обороны ДНР заявлял о четырех раненых.