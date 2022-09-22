МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В результате обстрела крытого рынка в центре Донецка погибли шесть человек, еще шесть пострадали, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Данные будут уточняться.

Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела погибли минимум пять человек, а штаб территориальной обороны ДНР заявлял о четырех раненых.