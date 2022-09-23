Генпрокуратура сообщила об аресте за рубежом незаконно выведенных активов на 500 миллионов долларов
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. За рубежом по требованию России арестовали более 60 объектов недвижимого имущества и других активов на общую сумму в 500 миллионов долларов, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.
По его словам, несмотря на напряженную международную обстановку, Генпрокуратура продолжает обеспечивать и контролировать работу компетентных органов в иностранных государствах по аресту незаконно выведенных из РФ активов, в том числе финансовых средств.
"Прежде всего, это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля", — заявил Краснов в рамках совещания со своими коллегами из ШОС в Астане.
При этом генпрокурор отметил, что некоторые государства занимают "неконструктивную позицию" и создают искусственные проблемы, чем затрудняют работу.
"Вместе с тем в настоящее время международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов", — заявил Краснов.
Он подчеркнул, что страны, использующие "волюнтаристский подход" при замораживании российских активов, "действуют как средневековые пираты".
По его словам, Генпрокуратура намерена получить право обращаться в зарубежные юрисдикции для возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями, соответствующий законопроект уже разработан и находится на согласовании.
https://1prime.ru/News/20220923/838224427.html