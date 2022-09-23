МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Новый план поддержки экономики Великобритании, представленный сегодня главой Минфина Квази Квартенгом, может ухудшить ситуацию в стране и лишь увеличить инфляцию, сообщило агентство Bloomberg. Медведев предрек Трасс провал и уход с позором

Как отмечается в тексте, документ представляет собой радикальное изменение налогово-бюджетной политики Великобритании, снижение налоговой нагрузки и отмену регулирования "с едва заметным намеком на увеличение доходов". Это, как говорится в публикации, — серьезная авантюра, направленная на достижение роста на 2,5% и повышение шансов премьера Лиз Трасс на переизбрание.

Агентство отметило, что выступление Квартенга вызвало серьезный обвал фондового рынка, поскольку "трейдеры были напуганы" перспективой дополнительных займов, которые, по всей видимости, потребуются для финансирования планов правительства. Фунт стерлинга подешевел до минимального уровня с 1985 года, а доходность пятилетних облигаций выросла до максимума за всю историю наблюдений.

"Инвесторы также опасаются, что сокращения могут подстегнуть и без того заоблачную инфляцию", — уточнило Bloomberg.

Это — дерзкий мини-бюджет для Трасс, "которая пребывает в должности премьер-министра всего две с половиной недели", добавляется в статье.

Ранее сообщалось, что Трасс активно выступает за снижение налогов. Также она неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний. Некоторые СМИ предположили, что, например, покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов.