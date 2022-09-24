МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих наказание за мародерство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ о частичной мобилизации

Речь идёт о преступлении, совершенном в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Согласно документу, в УК РФ вводится новая статья "мародерство". Это преступление предлагается наказывать лишением свободы до шести лет. Мародерство, совершенное с применением насилия, "не опасного для жизни и здоровья", или с угрозой применения такого насилия наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

В случае действий группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, наказание составит до 12 лет лишения свободы.

Если в мародёрстве повинна организованная группа, оно было совершено в особо крупном размере, то есть в эквиваленте 1 миллиона рублей и выше, а также если оно было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то это преступление будет караться лишением свободы до 15 лет.