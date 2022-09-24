БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. На фоне резкого роста цен на электроэнергию три федеральные земли Германии, расположенные на севере страны, призывают разделить ее на ценовые зоны — с преимуществами для тех регионов, где производятся возобновляемые источники энергии, сообщает Welt am Sonntag. В Германии ожидают роста цен за электричество на 60%

По мнению министра энергетики Шлезвиг-Гольштейна Тобиаса Гольдшмидта, такое разделение было бы логическим следствием энергетической политики Баварии (федеральная земля на юге и юго-востоке Германии).

"Более 15 лет правительство земли Бавария… саботировало расширение электросетей и ветроэнергетики. Просто невозможно объяснить жителям севера, почему они должны платить за это, — приводит издание слова Гольдшмидта.

Его позицию разделяет министр экономики и энергетики земли Мекленбург-Передняя Померания Райнхард Майер. "Уровень платы за электроэнергию ложится бременем на конечных потребителей и ставит север Германии в невыгодное положение как место для ведения бизнеса", — отметил Майер. По его мнению, нельзя, чтобы такие регионы, как Мекленбург-Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится большая часть расширения использования возобновляемых источников энергии, сталкивались с самыми высокими ценами на электроэнергию. "Это несправедливо", — уверен политик.

С таким требованием согласился и министр энергетики Нижней Саксонии Олаф Лис. "Будь то расширение возобновляемых источников энергии, крупные линии электропередач или строительство терминалов для импорта "зеленого" газа: север страны на протяжении многих лет нес основное бремя энергетический изменений", — пояснил министр. В этой связи, по его словам, очевидно, что эти регионы должны получить преимущества.