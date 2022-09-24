НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен — ПРАЙМ. Индия находится на пути к привлечению прямых иностранных инвестиций в размере 100 миллиардов долларов в текущем финансовом году благодаря экономическим реформам и легкости ведения бизнеса, заявило министерство торговли и промышленности в субботу. Ушаков сообщил о росте товарооборота России и Индии на 120 процентов

Согласно данным министерства, в 2021-22 финансовом году страна получила "самый высокий за всю историю" приток иностранных инвестиций в размере 83,6 миллиарда долларов.

"Эти прямые иностранные инвестиции поступили из 101 страны и были инвестированы в 31 союзную территорию и штаты и 57 секторов в стране. На фоне экономических реформ и облегчения ведения бизнеса в последние годы Индия находится на пути к привлечению 100 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций в текущем финансовом году", — говорится в заявлении министерства.

Ведомство отметило, что "для привлечения иностранных инвестиций правительство проводит либеральную и прозрачную политику, при которой большинство секторов открыты для прямых иностранных инвестиций в автоматическом режиме".

Меры по реформированию включают либерализацию руководящих принципов и нормативных актов, чтобы уменьшить ненужное бремя соблюдения требований, снизить затраты и повысить удобство ведения бизнеса в Индии, добавило министерство.