МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от "Единой России" и КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предполагающий установить ряд льгот и выплат для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, документ доступен в электронной думской базе. Правительство рассмотрит вопрос о средствах для частичной мобилизации

"В частности, проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей", — отмечается в пояснительных материалах к законопроекту.

Кроме того, предлагается освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы, предоставить компенсацию расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, установить ежемесячное пособие до трех лет для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.