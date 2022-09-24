Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней составила 55,05%
В ЦИК ДНР сообщили, что явка на референдуме за два дня составила 55,05%
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ДОНЕЦК, 24 сен — ПРАЙМ. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
"Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", — сказал Высоцкий журналистам.
https://1prime.ru/News/20220924/838239861.html
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