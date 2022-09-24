МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно, сообщает пресс-служба Кремля. Минцифры готовит лист специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

"Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации". "В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" постановляю установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — говорится в сообщении.