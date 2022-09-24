БАНГКОК, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер Вьетнама Фам Минь Чинь, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, отметил многочисленные вызовы и кризисы, с которыми столкнулось человечество, и призвал страны мира "изменить глобальный подход к глобальным проблемам", поставив в центр усилий по их разрешению международную солидарность и нужды людей. Россия и Вьетнам обсудили новые проекты по добыче газа в этой стране

"У нас осталось меньше десятилетия на достижение целей устойчивого развития 2030 года, определенные ООН, но мы сейчас еще дальше от их достижения, чем были, и движемся в обратном направлении", — заявил вьетнамский лидер.

Он отметил, что конфронтация, конфликты и нарушения международного законодательства продолжают интенсифицироваться в мире, зеркально отражая соревнование великих держав и политику односторонности.

"Совокупные мировые военные расходы достигли рекордных 2,1 триллиона долларов США, в то время как международное сообщество не смогло мобилизовать 100 миллиардов долларов США на акции, направленные на борьбу с изменением климата", — сказал он.

По словам Фам Минь Чиня, риск ядерного конфликта в мире достиг высшей точки за десятилетия. Развязывание вооруженных конфликтов и взвинчивание напряженности, в первую очередь между крупными державами, сделали климат международной безопасности более изменчивым, чем когда-либо со времен холодной войны.

"Климатический кризис и другие нетрадиционные вызовы безопасности угрожают сегодня самому нашему существованию. Пандемия COVID-19 вызвала всемирный хаос в системе здравоохранения, экономике и обществе. Бедность, неравенство, насилие и изоляция лишают миллионы людей предметов первой необходимости для жизни", — продолжил он.

Перед лицом этих множественных кризисов развивающиеся страны и уязвимые группы населения не обладают достаточными возможностями, ресурсами и достаточной устойчивостью, чтобы устоять при внешних шоках, и потому именно они получают самые сильные удары, заявил премьер-министр.

"Чтобы развернуться и встать снова на правильный курс мы должны фундаментально изменить наши способы мышления и способы действия. Это включает в себя и изменение глобального подхода к глобальным проблемам, и усиление устойчивости, и помещение человека в центр всех усилий по развитию", — сказал он.

"Ключом к такому подходу является международная солидарность и партнерство на всех уровнях. Мы знаем это из нашей собственной истории. Международная солидарность имела решающее значение в успехах Вьетнама в национальном освобождении и воссоединении нашей страны", — напомнил Фам Минь Чинь.