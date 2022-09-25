МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продлит для регионов получение авансовой части займов в повышенном размере на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщается на сайте кабмина. Правительство рассмотрит увеличение финансирования для борьбы с пожарами

"Правительство сохранит для регионов возможность получать в повышенном размере авансовую часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Постановление о продлении этой меры поддержки до 1 января 2024 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авансовая часть займов, предоставляемая регионам Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, была увеличена в июне с 30% до 50%. Кроме того, данная мера должна была действовать до конца года.

Подчёркивается, что её продление позволит и дальше оперативно перечислять средства для региональных проектов в сфере ЖКХ и "направлять их на обновление систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений".

"Это даст возможность завершить проекты модернизации систем ЖКХ, находящихся в региональной или муниципальной собственности", — добавляется в сообщении.