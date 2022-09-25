МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ прорабатывает возможность включения руководителей в сфере IT в перечень специальностей, подпадающих под отсрочку от частичной мобилизации, говорится в ответах главы министерства Максута Шадаева на вопросы представителей отрасли. Минцифры готовит лист специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

"Мы прорабатываем возможность включения управленческих специальностей в перечень профильных для IT", — говорится в ответе Шадаева, на вопрос о возможности предоставления отсрочки генеральным директорам и их заместителям независимо от специальности по диплому о высшем образовании.

Шадаев также уточнил, что руководитель в сфере IT должен сам определять факт своего участия в процессах разработки и поддержания программных продуктов, что является обязательным условием для получения отсрочки от частичной мобилизации.

В то же время на вопрос о том, какие правила отсрочки для учредителей IT-компаний, министр ответил, что "если учредители не работают как сотрудники аккредитованных IT-компаний, права на отсрочку не имеют". Кроме того, для получения отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых в сфере IT, а также для сотрудников ИП в этой сфере им нужно "оформляться как юрлицо и получать аккредитацию".

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.